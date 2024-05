Atalanta comemora fim de jejum de 61 anos sem títulos

- Mitológica mas ainda sem grande tradição -

Desde a sua criação em 1907, a Atalanta [que faz referência em seu nome à heroína da mitologia grega criada pela deusa caçadora Ártemis] nunca foi campeã da Itália. Até agora, seu retrospecto estava limitado a uma linha, aquela Copa da Itália de 1963 que só os torcedores mais velhos lembram.

O clube de Bérgamo, cidade lombarda de 120 mil habitantes, é uma anomalia no futebol italiano: disputa a 63ª temporada da Serie A, de um total de 92 desde a criação do campeonato. Apenas nove clubes têm mais campanhas na elite e todos estão em capitais regionais, bem mais populosas, como Milão, Turim, Roma ou Florença.

A 'Dea' [a Deusa, representada em seu escudo como um reflexo de sua ancestralidade mitológica] não sai da primeira divisão desde 2012.

Atualmente, está em quinto lugar na Serie A, a dois pontos do pódio, e terminou na terceira colocação no campeonato italiano por três anos consecutivos (2018, 2019 e 2020). Na Liga dos Campeões de 2020 chegou a alcançar as quartas de final, quando perdeu por 2 a 1 para o PSG.

- Um ex-jogador como presidente e acionista -

A Atalanta adquiriu uma nova dimensão graças a um dos seus ex-jogadores, Antonio Percassi.