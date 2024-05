Atalanta quebra invencibilidade do Leverkusen (3-0) e é campeã da Liga Europa

Depois deste revés em Dublin, o Leverkusen, que este ano conquistou o seu primeiro título do campeonato alemão, terá a missão de terminar a temporada com uma 'dupla coroa' nacional. Para isso, buscará a vitória no sábado contra o Kaiserlautern (da 2ª divisão) na final da Copa da Alemanha, em Berlim.

Tanto Leverkusen quanto Atalanta entraram em campo nesta quarta já classificados para a próxima Liga dos Campeões.

- Show de Lookman -

No gramado do Aviva Stadium, o técnico do time italiano, Gian Piero Gasperini, montou um esquema tático que conteve o Leverkusen. E a inspiração de Lookman fez o resto do trabalho.

Aos 12 minutos, após uma cobrança de escanteio mal afastada pela defesa alemã, Lookman se antecipou ao argentino Exequiel Palacios para aproveitar uma bola tocada por Davide Zappacosta na segunda trave.

Esse gol causou danos emocionais aos alemães e foi ainda pior quando uma perda de bola no meio de campo terminou com outra bola para Lookman, que driblou Granit Xhaka e da entrada da área mandou um chute forte superando Matej Kovar.