'Há mais atenção à literatura latino-americana', afirma escritora argentina Selva Almada

"Tenho bastante curiosidade sobre o mundo dos homens e sobretudo por imaginar as possibilidades do por que agem como agem. Principalmente pensando que o nosso continente é muito atingido pelo machismo. Trato de desentranhar nos romances e na ficção um pouco de como esse dispositivo funciona", afirma.

Em 2021, Almada colaborou com o diretor argentino Maximiliano Schonfeld no filme "Jesús López" e foi finalista do Prêmio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, também com "Não é um rio", que venceria em 2023, em Roma, o prêmio "IILA-Letteratura".

"A única coisa que tento fazer é continuar escrevendo. Me divirto muito escrevendo. Cada vez que começo um novo livro é como uma espécie de abismo que observo. Gosto muito dessa sensação. E depois, bom, comemoro que haja leitores interessados nesses livros", diz ela.

"A troca que acontece com esses leitores é muito interessante para mim, muito rica. Interessa-me uma literatura que entretém. Sou muito leitora desde criança e devo aos livros que me abriram portas para mundos desconhecidos. Se isso também acontece com alguém que leia meus livros, acho que o trabalho está feito", conclui.

