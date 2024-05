Que países reconhecem o Estado palestino?

Em uma votação histórica em novembro de 2012, a Assembleia Geral da ONU votou a favor de conceder aos palestinos o status de Estado observador nas Nações Unidas.

Isto abriu caminho para a adesão ao Tribunal Penal Internacional (TPI) em 2015 e permitiu a abertura de investigações sobre as operações militares israelenses nos Territórios Palestinos. Estados Unidos e Israel criticaram esta decisão.

- 2014, a decisão pioneira da Suécia -

Em 2014, a Suécia, onde vive uma grande comunidade palestina, tornou-se o primeiro membro da União Europeia a reconhecer o Estado palestino.

Seis outros países europeus já tinham adotado esta política antes de integrarem a UE: Bulgária, Chipre, Hungria, Polônia, República Tcheca e Romênia.

- 2024, um novo impulso na Europa -

Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram nesta quarta-feira que vão seguir os passos da Suécia, uma decisão que rompe com a concepção de que o reconhecimento do Estado Palestino anda de mãos dadas com um processo de paz com Israel.