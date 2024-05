Técnico que proferiu insultos racistas contra árbitro no Uruguai pede demissão

Um porta-voz informou nesta quarta-feira que o Ministério Público do Uruguai abriu uma investigação depois que a polícia reportou um ato de suposta incitação ao ódio por parte do treinador e pediu as imagens das câmeras do estádio e a identificação de possíveis testemunhas.

Segundo o Código Penal do país, a pena para este crime varia de três a 18 meses de prisão.

Na terça-feira, a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) condenou "enfaticamente" os insultos racistas proferidos pelo técnico e disse que tomaria medidas disciplinares.

A Associação Uruguaia de Árbitros de Futebol (Audaf) também classificou o comportamento de Caruso Lombardi de "absolutamente inaceitável" e pediu que medidas fossem tomadas contra ele "com a maior severidade possível".

Entre as críticas à atitude do treinador, o grupo afro-uruguaio Atabaque considerou que "as desculpas não são relevantes" neste caso e exigiu "ações criminais exemplares".

No âmbito esportivo, Caruso Lombardi pode ser suspenso por até cinco jogos.