Turismo no lixo, a 'resistência' do maior aterro sanitário da Colômbia

Raul Rivera, um fazendeiro com chapéu de caubói, e suas filhas Paola e Andrea dão as boas-vindas aos turistas. Em um passeio pelo aterro de 700 hectares, eles os ensinam a cuidar das fontes de água e oferecem iogurte e queijo feitos com o leite das vacas que pastam perto do local em decomposição.

Eles também os convidam a reduzir o lixo que geram em suas casas. A iniciativa, diz Paola, é um ato de "resistência".

'Vocês devem saber que há uma população aqui que está lutando para evitar que o aterro sanitário passe por cima de suas casas", disse à AFP a líder de um grupo de estudantes e professores universitários, de 22 anos.

É uma batalha desigual entre os agricultores e o lixo de uma das maiores metrópoles da América Latina, com oito milhões de habitantes.

"Esta não é uma montanha criada por Deus, mas uma montanha de lixo", diz Andrea, irmã de Paola, que nasceu em 1988, ano em que o lixão foi instalado.

O aterro corrói os bairros de Mochuelo Alto e Mochuelo Bajo. Em 2019, uma dúzia de famílias, incluindo os Riveras, criaram a associação Mirachuelo Ecoambiental para chamar a atenção das entidades públicas e educar sobre o cuidado com o planeta.