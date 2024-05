Vinte pessoas do voo da Singapore Airlines internadas na UTI

Segundo um passageiro, as pessoas a bordo da aeronave foram arremessadas com tanta violência que as cabeças bateram no teto, o que provocou ferimentos graves a dezenas de pessoas.

Fotografias do avião mostram comida, garrafas e bagagens espalhadas pelo chão, além de máscaras de oxigênio caindo do teto.

O CEO da Singapore Airlines, Goh Choon Phong, afirmou que lamenta "a experiência traumática" vivida pelos passageiros e expressou as "mais sinceras condolências" à família do britânico falecido.

O avião, que transportava 211 passageiros e 18 tripulantes, fez um pouso de emergência em Bangcoc, onde os feridos foram atendidos.

Os demais passageiros viajaram nesta quarta-feira para Singapura, destino inicial do voo, em outro avião.

Andrew Davies, um passageiro britânico, disse à BBC que o avião "caiu de repente" e houve "poucos avisos".