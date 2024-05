Anistia Internacional alerta para perseguição contra operadoras de justiça na Guatemala

Cerca de 30 operadores de justiça e jornalistas vivem no exílio após a caçada judicial liderada pela controversa procuradora-geral, Consuelo Porras, sancionada pelos Estados Unidos e pela União Europeia por ser consideada corrupta e que o atual presidente, Bernardo Arévalo, pretende destituir, mas não possui autorização legal.

Ana Piquer afirmou que "o padrão de assédio contínuo através do abuso do sistema penal para reprimir e desmantelar a luta contra a corrupção e a impunidade incorpora diversas formas de discriminação e violência de gênero que expõem as mulheres criminalizadas a uma dupla punição".

A perseguição ocorre através de "acusações infundadas apresentadas em processos penais sem garantias de um julgamento justo", lamentou. "Essas ações constituem um padrão de criminalização e assédio que, por sua vez, constituem violações dos direitos humanos atribuíveis ao MP e ao PJ", disse Ana.

Segundo a nota, o relatório se baseou em entrevistas e na análise de uma dezena de casos, expondo as características desse padrão e os impactos dessas práticas ilegítimas no âmbito do direito internacional.

O relatório conta em detalhes as histórias de uma ex-juíza exilada, da ex-promotora e prisioneira politica Virginia Laparra, de dois ex-auxiliares do MP e do representante legal da extinta comissão da ONU. "Todas submetidas a processos injustos apenas por terem desempenhado funções legítimas no sistema de justiça criminal", afirma.

"Em vez de serem protegidas, essas mulheres estão expostas a punições adicionais simplesmente por terem ousado enfrentar a impunidade e os papéis de gênero tradicionalmente estabelecidos", destacou Ana.