França priva autores de feminicídios de benefícios matrimoniais

Esta possibilidade de "usufruir dos bens" da sua vítima, em sua maioria mulheres, era "inconcebível", disse à AFP a relatora, a deputada centrista Perrine Goulet.

A presidente da União Nacional das Famílias de Femicídios (UNFF), Sandrine Bouchait, comemorou que sua aplicação incluirá cônjuges que cometeram atos de violência, tortura ou barbárie.

A lei também facilitará que as pessoas separadas do cônjuge fiquem isentas do pagamento solidário das dívidas tributárias contraídas pelo ex-companheiro, quando não tiverem conhecimento e nem se beneficiarem delas.

Com esta legislação, "resolvemos duas questões objetivas de injustiça", que afetam as mulheres em "80%" dos casos, declarou o deputado centrista, Hubert Ott.

Segundo dados oficiais, 118 mulheres morreram nas mãos dos seus parceiros na França em 2022, a quatro menos do que em 2021.

