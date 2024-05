Petróleo atinge mínimo em três meses

Os preços do petróleo caíram pela quarta sessão consecutiva, nesta quinta-feira (23), afetados pelos sinais de força da atividade econômica dos Estados Unidos, que sinalizam para juros altos por mais tempo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho caiu 0,65%, para US$ 81,36.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data de entrega recuou 0,90%, sendo negociado a US$ 76,87.