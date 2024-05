Reféns de criminosos, milhares de mexicanos buscam refúgio nos EUA

"Todas as pessoas da cidade fogem por causa da mesma coisa: sequestram seus filhos e filhas por dinheiro", diz Juan, 37 anos, que deixou o estado de Guerrero (sul) e vive em um abrigo na cidade fronteiriça de Tijuana, no norte, desde abril.

Ele está acompanhado de compatriotas de Guerrero e Michoacán, as duas regiões que mais expulsam pessoas devido à violência. Alguns tremem ao relembrar suas experiências antes de chegar a esses abrigos cuja demografia mudou.

De migrantes da América Central e do Sul em 2018, agora entre 70% e 85% de seus hóspedes são mexicanos, uma tendência crescente desde 2022, disseram à AFP os gerentes de dois desses centros.

A situação reflete a grande tarefa inacabada de López Obrador, que, apesar de reduzir a pobreza, não conseguiu conter os cartéis. Ela também mostra um dos desafios enfrentados pelo novo presidente a ser eleito em 2 de junho.

Juan esconde seu nome verdadeiro porque teme ser rastreado por Los Tlacos, o cartel que o sequestrou para levá-lo ao "Señor 21", o líder local.

"Ele me disse que (...) se eu não trabalhasse com ele, ele levaria meus filhos", um menino de 13 anos e duas meninas de 14 e 17 anos. O menino ele iria "treinar" e as meninas "ele as queria para si".