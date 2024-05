Oito mortos em ataque com faca na região central da China

Ele já recebeu atendimento por questões de saúde mental, segundo a imprensa.

Nos últimos anos, muitos ataques com faca foram registrados na China, país que proíbe o porte de armas de fogo.

Na segunda-feira, uma mulher armada com uma faca matou duas pessoas e feriu outras quatro em uma escola primária na província central de Jiangxi. No início de maio, duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um ataque com faca contra um hospital na província de Yunnan (sudoeste).

