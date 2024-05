Decretada prisão preventiva de 'autores' do incêndio mortal no Chile

Na sexta-feira, a polícia anunciou a detenção do bombeiro Ignacio Mondaca, de 22 anos, e de Franco Pinto, funcionário da Corporação Nacional Florestal (Conaf). Durante a audiência, o Ministério Público apontou o primeiro como o autor material e o segundo, como autor intelectual.

Oliva disse que "Pinto, como funcionário da Conaf, e Mondaca, como voluntário dos bombeiros, tinham acesso a informação relevante sobre as condições climáticas".

Segundo as primeiras averiguações, o calor e as intensas rajadas de vento do dia do ocorrido, em pleno verão no hemisfério sol, propagaram rapidamente as chamas.

O diretor da Polícia de Investigações (PDI), Eduardo Cerna, informou na véspera que "o trabalho de campo, o levantamento de evidências, a análise e o cruzamento de informações foi o que permitiu localizar, estabelecer padrões comportamentais e publicações geográficas de deslocamentos" do bombeiro detido.

O promotor encarregado do caso, Osvaldo Ossandón, informou que na casa do bombeiro detido foram encontrados elementos com os quais ele teria dado início ao fogo.

Em 2 de fevereiro, vários incêndios começaram simultaneamente nos arredores de Viña del Mar, 110 km a noroeste de Santiago.