Jesse Plemons vence o prêmio de melhor ator em Cannes por 'Tipos de Gentileza'

O americano Jesse Plemons venceu neste sábado (25) o prêmio de interpretação masculina no Festival de Cannes por seu papel no filme "Tipos de Gentileza", do grego Yorgos Lanthimos.

O ator não estava em Cannes para receber o prêmio.

No filme de Lanthimos, com três histórias paralelas, Plemons, de 36 anos, é manipulado por um personagem perverso, interpretado por Willem Dafoe, e não hesita em cumprir o que seu chefe exige, por mais terrível que seja.