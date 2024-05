'Todos estamos fascinados com o mundo do trabalho sexual', afirma o cineasta Sean Baker

O cineasta americano Sean Baker temia que "Anora", sua comédia sexual desenfreada, ganhadora da Palma de Ouro do 77º Festival de Cannes, fosse muito controversa.

Mas a resposta entusiasmada recebida pelo filme, que conta a história de uma profissional do sexo que se casa com um milionário revela o fascínio sem fim despertado pela profissão mais antiga do mundo, contou o diretor à AFP.

"É agradável e um pouco surpreendente porque parece que até agora não foi tão divisivo quanto eu pensava", disse Baker à AFP a respeito do filme. "Estamos tratando de temas que são extremamente polêmicos neste momento", explicou.