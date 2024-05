United vence City (2-1) e é campeão da Copa da Inglaterra

O Manchester United conquistou pela 13ª vez a Copa de Inglaterra, ao derrotar o rival Manchester City na final deste sábado (25) por 2 a 1, em Londres, um título que garante aos 'Red Devils' uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

O City, por sua vez, encerra a temporada com uma amarga derrota, apenas seis dias depois de vencer o Campeonato Inglês pela quarta vez consecutiva.

Wembley foi o "teatro dos sonhos" do United graças aos gols no primeiro tempo do argentino Alejandro Garnacho (30') e de Koobie Mainoo (39'), ambos de 19 anos. Na reta final, o City descontou com o belga Jeremy Doku (87').