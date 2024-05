Braço armado do Hamas afirma que disparou 'série de foguetes' contra Tel Aviv

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas afirmou neste domingo que lançou uma "série de foguetes" contra a cidade israelense de Tel Aviv.

Minutos após o acionamento das sirenes de alerta para o lançamento de foguetes no centro de Israel, as brigadas Ezedin al Qasam afirmaram, em um texto publicado no Telegram, que visaram Tel Aviv "com uma importante série de foguetes em resposta aos massacres sionistas contra civis".

bur-crb/feb/jvb/hgs/fp