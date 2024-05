Conquistas e pendências do México progressista antes da eleição

Em novembro do ano passado, foi encontrado sem vida e com sinais de violência o corpo de um dos símbolos das lutas LGBTQIA+, Jesús Ociel Baena, a primeira pessoa não binária a alcançar uma magistratura eleitoral no país e a receber um passaporte com identidade não binária, há um ano.

As autoridades anunciaram a morte de Baena como um crime passional, cometido por seu ex-parceiro, embora as dúvidas entre a comunidade tenham persistido ao grito de "crime passional, mentira nacional".

Sua visibilidade somou-se à de duas deputadas transgênero que chegaram ao Congresso mexicano em 2021 e à de um prefeito gay em Nezahualcóyotl, um dos subúrbios mais populosos da capital mexicana.

A Cidade do México foi pioneira na América Latina ao aprovar o casamento igualitário em 2010. Doze anos depois, foi legalizado nos 32 estados do país.

Mas esses avanços tiveram um custo, segundo Iván Tagle, diretor da ONG Yaaj, que luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+: "Quanto maior a visibilidade, maior a violência", sustenta.

O México, com 129 milhões de habitantes, é o segundo país do mundo onde mais se cometem assassinatos de pessoas transgênero, depois do Brasil. Em 2023, "foram registrados ao menos 66 homicídios de pessoas LGBT+", segundo a ONG LetraEse. "Do total de vítimas, 65% correspondem a mulheres trans".