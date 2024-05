Governo da Colômbia e ELN assinam primeiro acordo no processo de paz

O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) assinaram no sábado (25) o primeiro acordo da agenda de negociações de paz, para a participação da sociedade civil no processo, o maior avanço até agora nos diálogos que registram 18 meses de altos e baixos.

"Sabemos que a paz não é construída com esquecimento e impunidade, e que a voz das vítimas é fundamental neste processo e para a legitimidade dos acordos", afirmaram os delegados do governo colombiano e do ELN em um comunicado conjunto, em referência ao acordo sobre a participação da sociedade.

"Nos comprometemos a preparar e fazer um encontro onde as vítimas do conflito armado, da violência sociopolítica e estrutural, dos territórios e das cidades, apresentem propostas para enriquecer o processo de paz", acrescenta a nota, que cita um encontro na sexta-feira com organizações de vítimas.