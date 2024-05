Osaka sobrevive em estreia complicada em Roland Garros e espera por Swiatek

Com dificuldades e sofrendo praticamente até o final, a tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo e atualmente na 134ª posição do ranking da WTA, venceu a italiana Lucia Bronzetti (67ª) neste domingo (16) e superou a primeira rodada de Roland Garros.

Osaka fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 4-6 e 7-5, em duas horas.

Na segunda rodada, a japonesa pode ter um atrativo duelo com a atual número 1 do mundo e atual campeã em Paris, a polonesa Iga Swiatek, que vai estrear na segunda-feira contra a francesa Leolia Jeanjean (148ª).