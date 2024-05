Cinco feridos em ataque contra membros de partido político mexicano

Tamaulipas, estado fronteiriço com os Estados Unidos, é frequentemente atingido pela violência de grupos do crime organizado, dedicados principalmente ao tráfico de drogas e de migrantes.

O ataque também ocorre em meio a uma onda de violência contra candidatos às eleições do próximo dia 2 de junho, que também afetou prefeitos e outros funcionários.

Desde o dia 23 de setembro passado, quando começou o processo eleitoral, pelo menos 29 candidatos a cargos locais foram assassinados, segundo um levantamento da organização civil Data Cívica.

O Movimento Cidadão (centro-esquerda), partido que governa os estados de Nuevo León (nordeste) e Jalisco (oeste) - dois dos mais prósperos e populosos do México - ocupa um distante terceiro lugar na corrida presidencial, segundo diversas pesquisas.

As eleições do próximo domingo serão as maiores da história do México, nas quais, além do presidente, serão escolhidos congressistas, nove dos 32 governadores e milhares de funcionários locais.

