Jogar com Mbappé seria 'muito bom', admite Bellingham

"Não quero colocar mais pressão na situação, sei que para ele deve ser difícil ter todo mundo sempre falando sobre ele, mas seria muito bom", acrescentou Bellingham.

Contra o Borussia Dortmund, em Wembley, no próximo sábado, o Real Madrid irá em busca de seu 15º título da Champions, um dos poucos que Mbappé ainda não tem em seu currículo.

O francês de 25 anos se despediu do PSG no último sábado, com a vitória do time parisiense sobre o Lyon (2 a 1) na final da Copa da França.

"Tudo o que eu queria era terminar bem as coisas com o meu clube, com um troféu", declarou Mbappé.

