Zelensky pede que Ocidente use 'todos os meios' para 'forçar a Rússia à paz'

O chefe da diplomacia britânica, David Cameron, estimou durante uma viagem a Kiev no início de maio que a Ucrânia tinha o "direito" de atacar o território russo, afirmando que queria deixar a decisão de como usar as armas britânicas a cargo de Kiev.

Questionado sobre o tema nesta segunda-feira, Pedro Sánchez foi evasivo.

"Estaremos com a Ucrânia o tempo que for necessário", disse genericamente o presidente do governo espanhol, que anunciou nova ajuda militar no âmbito de um acordo de segurança com Kiev.

Este acordo "inclui um compromisso de apoio militar para o ano 2024 de 1 bilhão de euros que permitirá à Ucrânia reforçar as suas capacidades", declarou Sánchez.

A Ucrânia pede principalmente mais sistemas americanos de defesa antiaérea Patriot para combater os bombardeios russos, argumentando que atualmente só dispõe de um quarto do armamento de que necessita.

- Duas novas localidades perdidas -

Zelensky especificou que seu país precisa de "sete sistemas Patriot adicionais", incluindo "pelo menos dois para Kharkiv", segunda maior cidade do país, situada a cerca de quarenta quilômetros da fronteira russa e alvo de bombardeios russos.