Espanha, Irlanda e Noruega reconhecem oficialmente a Palestina como Estado

O primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, afirmou que a ação busca "manter viva a esperança" e pediu ao seu homólogo israelense, Benjamin Netanyahu, que "escute o mundo e detenha a catástrofe humanitária" na Faixa de Gaza.

O chefe da diplomacia da Noruega, Espen Barth Eide, considerou "lamentável que o governo israelense não dê sinais de compromisso construtivo" e pediu à comunidade internacional que redobre os esforços para apoiar a solução de dois Estados.

- Troca de acusações -

Em uma mensagem publicada em espanhol na rede social X, o ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, acusou Sánchez de ser "cúmplice de incitação ao assassinato do povo judeu" com o reconhecimento da Palestina.

O ministro também criticou Pedro Sánchez por manter no cargo a número três de seu governo, Yolanda Díaz, que afirmou recentemente que a "Palestina será livre do rio ao mar", slogan que refere-se às fronteiras da Palestina antes da criação do Estado de Israel em 1948.

Os seus críticos, em particular o governo israelense, interpretam-no como um apelo à eliminação de Israel.