Veja os possíveis cenários no veredicto do julgamento de Donald Trump

Os doze membros do júri no processo contra Donald Trump devem emitir em breve seu veredicto no caso em que o ex-presidente é acusado de alterar registros contábeis para ocultar o pagamento a uma ex-atriz pornô em plena campanha eleitoral em 2016.

Culpado ou inocente, a decisão vai sacudir os Estados Unidos.

Veja abaixo quais são os cenários possíveis: