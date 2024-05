Maioria do partido de Mandela em perigo nas eleições legislativas da África do Sul

A África do Sul celebra nesta quarta-feira (29) as eleições legislativas mais disputadas desde o fim do apartheid, há três décadas, nas quais o Congresso Nacional Africano (ANC), partido do falecido Nelson Mandela, pode perder a maioria absoluta pela primeira vez.

Quase 27,6 milhões de pessoas estão registradas para comparecer às urnas e escolher, de forma proporcional, os 400 deputados do Parlamento que, uma vez formado, definirá o próximo presidente em junho.

Pela primeira vez desde a chegada da democracia em 1994, o partido que acabou com o apartheid sob a liderança de Mandela e que retirou milhões de pessoas da pobreza pode ser obrigado a negociar uma coalizão para permanecer no poder.