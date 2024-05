Preços do petróleo caem com alta das taxas dos títulos do tesouro dos EUA

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (29) em um mercado preocupado com a alta das taxas dos títulos do Tesouro nos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho cedeu 0,73%, sendo negociado a US$ 83,60.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês perdeu 0,75%, a US$ 79,23.