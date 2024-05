Eto'o se desculpa e mantém Marc Brys como técnico da seleção de Camarões

O ex-atacante Samuel Eto'o, presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot), se desculpou com Marc Brys e o manteve como técnico da seleção do país, dois dias depois de discutir com o treinador belga.

Brys havia sido nomeado para o cargo pelo ministro dos Esportes de Camarões sob as "altíssimas diretrizes do Presidente da República", Paul Biya, o que a Fecafoot tinha considerado como "ilegal".

Eto'o disse na terça-feira que o belga ocupava a função "interinamente", depois de uma discussão acalorada registrada em um vídeo que viralizou nas redes.