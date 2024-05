EUA condena lançamento de mísseis pela Coreia do Norte

A Coreia do Norte disparou mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão, na manhã de quinta-feira, horas depois de enviar balões cheios de lixo para o sul.

O incidente desta quinta ocorre poucos dias após a tentativa de Pyongyang de colocar um satélite espião em órbita ter fracassado.

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na sexta-feira (31) para abordar esta iniciativa, condenada por Seul, Tóquio e Washington.

"As ações de Pyongyang apenas intensificarão o seu isolamento, pois minam a estabilidade e a segurança na península coreana", reforçou Miller, prometendo "continuar trabalhando em estreita colaboração com a comunidade internacional para interromper as receitas ilícitas da Coreia do Norte que apoiam os seus programas de armas proibidos" pelo Conselho de Segurança da ONU.

