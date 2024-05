Na despedida de Endrick, Palmeiras empata com San Lorenzo (0-0) pela Libertadores

Para o San Lorenzo, o ponto conquistado fora de casa valeu a vaga nas oitavas de final como segundo do grupo com um ponto à frente do equatoriano Independiente del Valle, que venceu o Liverpool do Uruguai por 2 a 1 em jogo simultâneo.

-- Ficha técnica:

Copa Libertadores - Grupo F - Sexta rodada

Palmeiras (BRA) - San Lorenzo (ARG) 0-0

Estádio: Allianz Parque (São Paulo)

Árbitro: Felipe González (CHI)