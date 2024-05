Vini Jr. e Rodrygo, a conexão brasileira para derrubar a 'Muralha Amarela'

. Vini Jr., o salvador de Munique

Dois dos gols de Vini Jr. na campanha madridista na Champions foram no jogo de ida da semifinal contra o Bayern de Munique, na Alemanha, que terminou empatado em 2 a 2 e foi fundamental para o time espanhol conseguir a classificação.

O primeiro deles uma pintura com passe magistral de Toni Kroos e o segundo, de pênalti, evitou a derrota do Real Madrid na Allianz Arena.

O camisa 7 começou a partida como centroavante, mas a conexão com Rodrygo funcionou com perfeição, com os dois trocando de posição em vários momentos.

"Jogando assim, pela esquerda, e com Vini por dentro, estamos muito bem. Fazemos muitas trocas. Espero que o 'mister' [o técnico Carlo Ancelotti] continue com isso porque está indo muito bem", disse Rodrygo após a partida contra o Bayern na Alemanha.

No jogo de volta, Vinícius Júnior não marcou, mas foi muito ativo. O empate do Real Madrid saiu com Joselu aproveitando rebote do goleiro Manuel Neuer em uma finalização do brasileiro.