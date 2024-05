Fome e abandono no antigo zoológico do narcotráfico em Honduras

Também faltam mantimentos para os animais "Os animais sofrem porque não trazem comida (...). Não temos feno, não temos concentrado, vamos ficar sem frango" e "temos que obrigar os felinos a alimentá-los dia sim, dia não", acrescenta o trabalhador de 61 anos.

- Resgate ou eutanásia -

Diante dos protestos dos funcionários, o Instituto de Conservação Florestal (ICF) enviou uma missão de resgate partindo de Tegucigalpa.

"Já assinamos um valor destinado à compra de alimentos, talvez para este mês e principalmente para os carnívoros", disse à AFP o chefe da missão, Marcio Martínez.

Entretanto, o chefe do programa ambiental do governo, Javier Gutiérrez, alerta que devido à sua "idade e desnutrição", alguns animais do parque são "candidatos à eutanásia".

A ex-concessionária se disse surpreendida com a situação, afirmando que entregou 500 animais e "a maioria morreu ou foi doada".