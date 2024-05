Polícia investiga quádruplo homicídio em Montevidéu, incluindo de um menino de 11 anos

Ao chegar ao local, a polícia encontrou quatro pessoas assassinadas: um homem de 40 anos com antecedentes criminais por furto, um jovem de 18, um adolescente de 16 e um menino de 11. Havia mais de cem estojos de projéteis de arma de fogo na residência.

O caso motivou uma reunião de emergência da cúpula do Ministério do Interior, que percorreu a área nesta manhã.

O presidente Luis Lacalle Pou foi informado do assunto mas, quando consultado pela imprensa no palácio do governo, recusou-se a fazer qualquer declaração sobre o assunto.

No Estudo Global sobre Homicídios de 2023 do Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime, o Uruguai relatou uma taxa de homicídios de 11,2 por 100.000 habitantes em 2022, um aumento de 25,8% em comparação com o ano anterior.

