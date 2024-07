Biden esclarecerá as dúvidas dos americanos sobre desistência da corrida eleitoral

O presidente Joe Biden explicará nesta quarta-feira (24) aos americanos os motivos que o levaram a tomar a histórica decisão de se retirar da corrida pela Casa Branca e passar o bastão para Kamala Harris.

O pronunciamento será em horário nobre: às 20h locais (21h no horário de Brasília), no Salão Oval da Casa Branca, depois de terminar quase uma semana de confinamento em sua casa de praia para se recuperar da covid-19.

O democrata falará do trabalho realizado e do que ainda vai fazer "nos próximos seis meses" que lhe restam de mandato, adiantou Kamala durante um comício nesta quarta em Indianápolis, no centro do país.