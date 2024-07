Criança morre em primeiro ataque letal com drone na Colômbia

Uma granada lançada de um drone matou um menino de dez anos na noite de terça-feira (23) no município de Argelia (sudoeste), o primeiro ataque letal com aeronaves não tripuladas na Colômbia, atribuído pelo Exército a dissidentes das antigas Farc.

"O jovem Dylan foi assassinado devido ao lançamento de granadas com os drones que têm sido usados contra as tropas no Cânion de Micay", disse o general Federico Mejía, comandante do Comando Específico de Cauca, em um vídeo divulgado na rede social X.

A granada caiu em um campo de futebol no povoado de El Plateado, reduto dos rebeldes que se distanciaram do acordo de paz que desarmou a maior parte da guerrilha das Farc em 2017.