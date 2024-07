Netanyahu fará discurso no Congresso americano em momento crítico para Gaza

O premiê israelense falará para ambas as câmaras em uma sessão especial a partir das 15h de Brasília.

"Vou dizer aos meus amigos de ambos os lados que, independentemente do próximo presidente eleito pelo povo americano, Israel continua sendo o aliado forte e indispensável dos Estados Unidos no Oriente Médio", disse Netanyahu antes de iniciar a viagem.

Ele se reunirá na quinta-feira na Casa Branca com Joe Biden, com quem tem uma relação complicada, para discutir "a situação em Gaza", "progressos em direção a um cessar-fogo" e "um acordo sobre a libertação de reféns", de acordo com a Casa Branca.

Kamala Harris não estará presente ao seu discurso devido a uma viagem previamente agendada, mas conversará separadamente com o premiê israelense na quinta-feira.

Netanyahu viaja na sexta-feira para Mar-a-Lago, convidado por Donald Trump, com quem tem uma relação estreita.

- Visita polêmica -

Netanyahu não viajou a Washington a convite da Casa Branca, mas dos líderes republicanos do Congresso, aos quais os democratas se juntaram relutantemente.