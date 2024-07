Presidente do México critica Tesla por adiar construção de fábrica no país

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou, nesta quarta-feira (24), a decisão da Tesla de adiar a construção de uma fábrica de carros elétricos no país à espera do resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

"Isso, na verdade, não é sério", disse López Obrador à imprensa, ao ressaltar que o anúncio do bilionário Elon Musk foi motivado pela advertência do candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, de suspender nos Estados Unidos a venda de carros montados no México se vencer as eleições de novembro.

Na terça-feira, Musk, que apoia Trump firmemente, admitiu que uma vitória do republicano poderia afetar um plano, anunciado em março de 2023, de construir uma "megafábrica" no México, pois o candidato prometeu tarifas alfandegárias "fortes" aos produtos mexicanos.