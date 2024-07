EUA 'não vê necessidade' de um imposto internacional aos super-ricos (Yellen)

"Os Estados Unidos apoiam firmemente um sistema tributário progressivo, que garanta que indivíduos muito ricos e de alta renda paguem sua parte justa", explicou Yellen em resposta a uma pergunta sobre uma ideia promovida pelo Brasil no G20 para introduzir um imposto global sobre grandes fortunas.

"Faz sentido para a maioria dos países optar por essa abordagem tributária progressiva", acrescentou.

Os titulares das economias do G20, atualmente presidido pelo Brasil, abordarão a questão espinhosa em uma reunião à tarde no Rio.

A ideia de um imposto coordenado sobre os mais ricos surgiu no G20 pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva no início deste ano e gradualmente ganhou apoio de vários países, incluindo França, Espanha e África do Sul.

O economista francês Gabriel Zucman estima que a taxa de imposto paga pelos bilionários é de apenas 0,3% de sua riqueza. Em um relatório recente preparado a pedido do Brasil, Zucman propôs um imposto de 2% sobre as fortunas de cerca de 3.000 bilionários.

Mas nem todos apoiam essa ideia.