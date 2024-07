Protagonismo feminino marca véspera da abertura dos Jogos de Paris-2024

Após um intenso e inusitado primeiro dia do futebol masculino no torneio olímpico, as mulheres fazem sua estreia na competição nesta quinta-feira (25), na véspera da cerimônia de abertura oficial dos Jogos de Paris-2024.

Será a primeira participação em uma olimpíada da seleção espanhola feminina, que com suas estrelas Aitana Bonmatí e Alexia Putellas é a grande favorita ao ouro no futebol, que também terá a renovada seleção dos Estados Unidos, a anfitriã França ou o Brasil, na despedida da 'rainha' Marta.

Espera-se que a estreia do torneio feminino não seja tão agitada quanto a do masculino, que na quarta-feira viveu um acontecimento inusitado: quando a Argentina marcou o gol do empate em 2 a 2, aos 16 minutos dos acréscimos, a torcida marroquina tentou entrar no campo de jogo, além de ter arremessado objetos contra os jogadores da 'Albiceleste'.