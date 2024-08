Lyles vai à final dos 200m em Paris; campeão olímpico De Grasse e Renan Correa ficam fora

O outro integrante do trio do 'Team USA', Erriyon Knighton, também conseguiu chegar entre os oito finalistas com o tempo de 20s09, o mesmo do dominicano Alexander Ogando, surpresa da rodada e que ficou em segundo lugar em sua 'semi' na qual De Grasse ficou em terceiro (20,41) e foi eliminado.

O brasileiro Renan Correa, com o tempo de 20s60, foi eliminado.

A final dos 200 metros está marcada para quinta-feira e Lyles luta para terminar estes Jogos Olímpicos com quatro ouros. Depois ele terá o desafio dos revezamentos 4x100 e 4x400 metros.

