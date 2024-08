Maior siderúrgica do Chile volta a suspender operações devido ao aço chinês

O aço chinês é negociado a um custo até 40% menor que o produto chileno, segundo estimativas do mercado.

- Medida se repete -

Fechar Huachipato, do grupo privado CAP, representará um duro golpe para o porto de Talcahuano, 500 km ao sul de Santiago, do qual é o principal sustento e onde cumpre um importante papel social.

"Por mais de 70 anos fomos o principal produtor de aço para a mineração (...) No entanto, neste cenário, a continuidade financeira e a sustentabilidade da nossa operação siderúrgica se torna inviável", lamentou Julio Bertrand, presidente de Huachipato.

A companhia já tinha deixado em suspenso suas operações em março passado, exigindo a imposição de novas tarifas alfandegárias ao aço chinês, como fizeram vários países no mundo para proteger sua indústria local.

Nas últimas duas décadas, a China escalou sua participação no mercado mundial do aço de 15% para 54%, segundo a Associação Latino-americana do Aço (Alacero).