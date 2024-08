Milhares de manifestantes protestam contra o racismo em várias cidades do Reino Unido

Milhares de pessoas marcharam no bairro londrino de Wolthamstow, onde havia sido anunciada uma manifestação de extrema direita, constatou um jornalista da AFP.

Os manifestantes, liderados por ativistas da associação Stand Up To Racism, entoaram slogans como "De quem são as ruas? Nossas!" e seguraram cartazes que diziam "Parem a extrema direita" e "Refugiados, bem-vindos".

Em Birmingham, no centro da Inglaterra, centenas de pessoas se reuniram em frente a um centro de ajuda a imigrantes.

Em imagens gravadas pela AFP, é possível ouvir os presentes entoando slogans como "Diga alto e claro, os refugiados são bem-vindos aqui". Alguns exibiam cartazes com a frase "O fascismo não é bem-vindo".

Também foram organizadas manifestações em Bristol, no oeste, e em Liverpool, no norte, ao redor de um prédio de uma associação de ajuda aos solicitantes de asilo.

Houve também concentrações em Brighton, no sul, em Sheffield e Newcastle, no norte, e em Oxford, no centro.