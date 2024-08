França atropela Itália e vai enfrentar Polônia na final olímpica do vôlei masculino

"Fomos muito lúcidos e muito agressivos ao mesmo tempo. Quando estamos assim, somos difíceis de ser batidos. Recuperamos muitas bolas na defesa. Isso os irritou um pouco. Quando jogamos esse tipo de vôlei que é realmente completo e agradável de ver, nos divertimos na quadra e esta noite funcionou bem", comentou Clévenot após a partida.

Agora os franceses vão tentar um bicampeonato olímpico que só soviéticos (1964 e 1968) e americanos (1984-1988) conseguiram, numa época em que o vôlei não contava com tantas seleções de tão alto nível.

- Polônia na final após 48 anos -

Mais cedo, numa partida bem mais acirrada, a Polônia se classificou para a final ao derrotar os Estados Unidos por 3 sets a 2 (parciais de 25-23, 25-27, 14-25, 25-23 e 15-13).

Liderados pelo ponteiro cubano naturalizado polonês Wilfredo Leon (26 pontos), a Polônia, que ficou à beira da eliminação no quarto set, chegou a sua segunda final olímpica, após conquistar o ouro em Montreal-1976.

Quando Leon sumiu no jogo, no terceiro set, com apenas 2 pontos, sem bloqueios e nem aces, os poloneses foram superados (25-14) pela seleção americana, que reagiu com destaque para seus dois experientes atacantes, Matthew Anderson (24 pontos no total) e Aaron Russell (20). E os Estados Unidos ainda conseguiram virar para 2 a 1 e ficaram perto da vitória.