Fluminense recebe Grêmio com obrigação de vencer para seguir na Libertadores

O Fluminense, atual campeão da Libertadores, tem a obrigação de vencer o Grêmio no Maracanã nesta terça-feira (20), no jogo de volta das oitavas de final do torneio, depois de perder por 2 a 1 na ida.

Dois gols em apenas três minutos do lateral-esquerdo Reinaldo no segundo tempo, o primeiro de pênalti, deram a vitória ao time gaúcho na semana passada, depois que o Fluminense saiu na frente com um gol de Lima.

O Tricolor carioca aposta no fator casa para reverter o confronto contra o Grêmio, que vem crescendo nas últimas semanas.