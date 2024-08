Rússia descarta qualquer negociação devido à ofensiva ucraniana no seu território

O presidente ucraniano confirmou também que não informou previamente os seus aliados ocidentais sobre a ofensiva em território russo, considerando que as suas preocupações "ingênuas e ilusórias" em relação a uma escalada com Moscou não deram em nada.

"Devemos forçar a Rússia, com todas as nossas forças e os nossos parceiros, a fazer as pazes", disse ele. Segundo Kiev, um dos objetivos desta ofensiva surpresa é forçar o Kremlin a participar de "negociações justas" e não ocupar permanentemente os territórios ocupados.

Zelensky também pediu mais uma vez aos seus aliados ocidentais que autorizassem a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance para atacar em profundidade o território russo e assim poder "deter o avanço" das forças de Moscou no leste.

"Na fase atual, dada esta aventura, não vamos conversar", declarou Yuri Ushakov, conselheiro diplomático do presidente Vladimir Putin, à mídia russa Shot nesta segunda-feira.

"Neste momento, iniciar um processo de negociação seria totalmente inapropriado", frisou.

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, pouco depois do início da ofensiva militar russa na Ucrânia.