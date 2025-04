Vai se criando um clima terrível

A Polícia Federal resolveu indiciar o Tagliaferro, aquele que era assessor do Tribunal Superior Eleitoral, por suspeita de violação do sigilo funcional por ter, segundo a polícia, vazado como eram os procedimentos adotados no gabinete do Xandão, que era presidente do TSE à época. Ele está sendo acusado de ter repassado informações sigilosas para a Folha, darling. A polícia concluiu que o objetivo era desgastar o Xandão. Hummm.

Trumpices

Imagem: Arte: TixaNews

E hoje foi o Dia da Libertação dos Estados Unidos da América. Sim, foi assim que Trump chamou o dia do anúncio do tarifaço mundial (será que o Haddad sente uma invejinha?). Enfim, sobrou tarifa para todo mundo e o Brasil ficou com uma tarifa geral de 10% (entre as menores da listinha do Trump). O que até é pouco comparado com o esperado. Mas o Congresso já deu aprovação para Lula reagir mesmo assim.

O deputado Gaier dizendo que foi "só" 10% graças a atuação de Dudu Bolsonaro, o filho 03 que fugiu para os Estados Unidos. Ahã. Claro, claro. E o líder do governo na Câmara disse que foi "só" 10% como resultado de uma "política soberana e ativa que o nosso governo faz perante aquelas nações que mais relações e negócios comerciais têm com o Brasil". Ahã, claro, claro.

Ninguém tem a mínima ideia do motivo de o Brasil ter ficado nos 10%, darling. É possível que nem o Trump saiba. Trump só citou o Brasil e nem exerceu nenhum comentário.