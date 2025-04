Tarifaço de Trump prova que países também se suicidam

As chamadas "tarifas recíprocas" que Trump levou à vitrine nesta quarta-feira têm a aparência de um tarifaçocídio. Ao detonar uma guerra comercial global, o inquilino laranja da Casa Branca mostra que países também se matam.

O suicídio é uma coisa íntima, a coisa mais íntima que alguém pode fazer. Normalmente, o instinto suicida de Trump não seria da conta de ninguém. Mas, considerando-se as consequências, espanta a falta de reação doméstica. Exceto pelos ruídos das pesquisas e por trincheiras pontuais abertas por juízes, o que se vê é a debilidade do contraponto no Legislativo e no poder econômico dos Estados Unidos.

Biden deixou para Trump inflação estável, juros em queda e crescimento econômico com viés de alta. O "Dia da Libertação" de Trump aprisiona empresas e consumidores americanos num cenário de carestia e desaquecimento. Um flerte com a recessão.