Rei Charles III visita cidade britânica onde três crianças morreram esfaqueadas

Três crianças de 6, 7 e 9 anos morreram e outros oito menores ficaram feridos, assim como dois adultos que tentaram protegê-los. Todos os feridos já tiveram alta do hospital.

A polícia prendeu um suspeito, que tinha 17 anos no momento do ocorrido, no local.

De acordo com o Palácio de Buckingham, com sua ida à cidade, Charles III pretende "expressar seu apoio às pessoas afetadas pelo ataque de 29 julho e os distúrbios ocorridos depois na cidade".

Essa visita também será uma oportunidade para o soberano de "agradecer ao pessoal dos serviços de emergência por seu trabalho a serviço da população local", acrescentou o Palácio em um comunicado.

Além disso, o monarca, que está passando suas férias no castelo de Balmoral, na Escócia, também se reunirá com representantes dos serviços de resgate, da polícia, dos bombeiros e dos grupos comunitários locais.

Após o ataque, confrontos violentos estouraram em Southport entre manifestantes e a polícia.