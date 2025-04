Anistia? Agora não.

Ah não, Tixa! Sim, darling. Bolsonaro deu entrevista na segunda-feira e fez uma live na terça dizendo que iria tirar a sonda e talvez recebesse alta na próxima segunda.

Xandão viu a live e mandou uma oficiala de justiça ao hospital entregar uma intimação: o ex tem 5 dias para apresentar defesa no processo do golpe de Estado.

Se tá fazendo live, pode receber documento, né?

Claro que ele fez o teatrinho básico, se dizendo perseguido e vítima do Supremo —e ainda constrangeu a servidora usando indevidamente a imagem dela que foi lá só entregar o papel.

No dia seguinte, o boletim médico veio dizendo que ele teve piora nos exames hepáticos e aumento de pressão. E claro: o próprio Bolsonaro postou tudo nas redes.

Ah! E a tal live? Um fiasco. Durou duas horas e não chegou a mil pessoas assistindo. Nem no canal do YouTube do Flavitcho com mais de 650 mil inscritos! No dia seguinte: só 16 mil views.