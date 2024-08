Fantasma 'Beetlejuice' dá pontapé inicial ao 81º Festival de Veneza

O filme, um drama repleto de diálogos no mais puro estilo almodovariano, narra a amizade entre duas mulheres, Julianne Moore e Tilda Swinton, no crepúsculo de suas vidas.

Almodóvar já ganhou o prêmio de melhor roteiro da Mostra em 1988 com "Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos".

Por sua vez, Nicole Kidman protagoniza uma tórrida história de amor com "Babygirl", em competição, dirigida por Halina Reijn, com Harris Dickinson e Antonio Banderas.

O festival entra em uma disputa aberta com o maior festival do mundo, Cannes, para atrair estrelas e produções, e nesta ocasião aposta mais uma vez nas séries televisivas, formato que conquistou definitivamente o mundo do entretenimento.

Com Cannes, "fazemos o mesmo trabalho (...), certamente com um pouco de concorrência saudável, mas é justo que seja assim, é inevitável", explicou à AFP o diretor do Festival de Veneza, Alberto Barbera.

O mexicano Alfonso Cuarón apresenta "Disclaimer", uma série com Cate Blanchett como protagonista. O espanhol Rodrigo Sorogoyen assina "Los Años Nuevos", uma história de amor que se desenrola ao longo de uma década inteira.